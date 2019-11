Aktien Schweiz Schluss: SMI tritt zu Wochenbeginn auf der Stelle

Der Schweizer Aktienmarkt ist gemächlich in die neue Woche gestartet. Nach der Rekordjagd der Vorwoche hat der Leitindex SMI am Montag eine Verschnaufpause eingelegt und kaum verändert geschlossen. Im Fokus der Anleger bleibt der Handelsstreit zwischen China und den USA. Dabei seien am Markt Zweifel an den zuletzt gehegten Hoffnungen aufgekommen, der Konflikt könne bald beigelegt werden, sagte ein Händler. Das hat den Dividendenpapieren den Weg zu höheren Kursen vorerst versperrt.