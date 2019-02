Aktien Schweiz Schluss: SMI über 9'300 Punkten - UBS nach Busse unter Druck

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Mittwochshandel klar im Plus beendet und damit den Aufwärtstrend der Vortage wieder aufgenommen. Nach einem freundlichen Start durchbrach der Leitindex recht zügig die Marke von 9'300 Punkten - zum ersten Mal seit einem Jahr. Am Nachmittag wurde der Gesamtmarkt jedoch zeitweise von einer stark abgebenden UBS etwas nach unten gezogen. Die Grossbank wurde in Frankreich zu einer Rekordbusse verurteilt.