Aktien Schweiz Schluss: SMI verzeichnet zu Wochenbeginn Abgaben

Der Schweizer Aktienmarkt ist mit Verlusten in die neue Woche gestartet. Die neuen US-Zölle auf einen grossen Teil der chinesischen Importe, die am Montag in Kraft traten, vermiesten den Anlegern die Laune. Während der Leitindex SMI am Morgen erst geringe Abgaben verbuchte, verlor nach der Börseneröffnung in den USA im Einklang mit dem Dow Jones deutlich an Boden. Laut Medienberichten hat China wegen der neuen Zölle weitere Gespräche mit der Regierung in Washington vorerst auf Eis gelegt.