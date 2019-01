Aktien Schweiz Schluss: SMI zum Wochenstart klar im Minus - "Ergebnisängste"

Der Schweizer Aktienmarkt hat die neue Woche mit klaren Kursverlusten begonnen. Nach einem schwachen Start hatten sich die wichtigsten Indizes bis am späteren Morgen zwar deutlich erholt, sie verloren danach aber wieder klar an Terrain und schlossen gemessen am Blue Chips Indikator SMI ein knappes Dreiviertel Prozent tiefer. Das Index-Schwergewicht Novartis sowie vor allem Technologie- und konjunktursensitive Werte standen am Ende der Tabelle.