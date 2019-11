Aktien Schweiz Schluss: SMI zur Wochenmitte erneut fester

Der Schweizer Aktienmarkt hat auch am Mittwoch im Plus geschlossen. Am Vormittag war der Leitindex SMI gar auf ein neues Allzeithoch geklettert. Laut Händlern war dies Spekulationen auf eine Einigung im Handelsstreit zwischen China und den USA zu verdanken. Niemand wolle abseits stehen, wenn der Deal Tatsache werde, sagte ein Händler. Konkrete Fortschritte bezüglich einer Übereinkunft zwischen den USA und China wurden allerdings nicht bekannt. Einige Händler warnten daher vor überhöhten Erwartungen.