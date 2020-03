Aktien Schweiz Schluss: Sorgen um Coronavirus drücken SMI tief ins Minus

Die Furcht vor dem Coronavirus hat die Investoren in der Schweiz fest im Griff. Der Aktienmarkt ist zum Wochenschluss tief in die roten Zahlen abgerutscht, wobei der Leitindex SMI gar ein neues Jahrestief markierte. Ein Händler sprach von einer breit angelegten Flucht der Investoren in Sicherheit: "Was derzeit nach oben läuft, sind Staatsanleihen und Gold."