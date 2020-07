Aktien Schweiz Schluss: Starker Abschluss bringt Gesamtwoche ins Plus

Der Schweizer Aktienmarkt hat die Sitzung vom Freitag mit festeren Kursen beendet und damit auch in der der Gesamtwoche zum zweiten Mal in Folge zugelegt. Nach einem verhaltenen Start hat der SMI mit Ausnahme einer kurzen Phase am späteren Nachmittag stetig zugelegt. Für die etwas nervösere Schlussphase waren die US-Aktien mitverantwortlich, welche sehr volatil eröffneten. Gestützt wurden die hiesigen Aktien zum Wochenschluss von ermutigenden Konjunktursignalen aus Europa. So haben Frankreich und Italien solide Industriedaten veröffentlicht.