Aktien Schweiz Schluss: Tiefer wegen Dividendenabgang bei Nestlé

Der Schweizer Aktienmarkt ist schwächer in die neue Handelswoche gestartet. Händler sprachen von einem weitgehend lustlosen Handel am "Sächsilüüte"-Montag, an dem insbesondere der Dividenden-Abgang beim Index-Schwergewicht Nestlé den SMI ins Minus gedrückt habe. Zwar habe das Ausbleiben einer weiteren Eskalation des Syrien-Konflikts die Anleger beruhigt, für Gewinne hätten allerdings die Impulse gefehlt.