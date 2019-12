Aktien Schweiz Schluss: Trump-Äusserungen lassen Kurse weiter sinken

Am Schweizer Aktienmarkt hat sich am Dienstag die Talfahrt vom Wochenbeginn fortgesetzt. Zwar starteten die Indizes am Morgen noch mit einer Erholung in den Börsentag, neue Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zu den diversen Handelskonflikten liessen die Kurse aber im Tagesverlauf wieder deutlich absinken.