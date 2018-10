Aktien Schweiz Schluss: Wenig Bewegung zu Beginn zahlenlastiger Woche

Der Schweizer Aktien-Leitindex SMI ist etwas leichter in die neue Woche gestartet. Die im frühen Handel erzielten Gewinne konnten nicht über den Tag gerettet werden. Die leichtere Tendenz an der Wall Street steckte am Nachmittag auch die Investoren am hiesigen Aktienmarkt an. Damit dominierte zu Beginn einer Woche mit vielen Geschäftszahlen insgesamt die Vorsicht.