Aktien Schweiz Schluss: Zaghafter Erholungsversuch trotz Brexit-Chaos

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag zu einem Erholungsversuch angesetzt, musste jedoch einen Grossteil seiner Gewinne im späten Handel wieder hergeben. Die hiesigen Indizes folgten damit dem Dow Jones Industrial an der Wall Street. Dieser hat nach einem ebenfalls freundlichen Start nach unten gedreht. Zuvor waren in den USA eher enttäuschende Konjunkturdaten zum Häusermarkt publiziert worden.