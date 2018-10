Aktien Schweiz Schluss: Zinssorgen lassen SMI weiter zurückfallen

Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Freitag mit tieferen Kursen abgeschlossen. Nach der guten Entwicklung bis zur Wochenmitte, hatte der Wind an der Börse bereits am Donnerstag gedreht und der Leitindex SMI rutschte in der Folge auf die Marke von 9'000 Punkte zu. Anleger zeigten sich zunehmend besorgt, dass die US-Notenbank Fed stärker an der Zinsschraube drehen könnte als bislang angenommen. Diese Sorge wich auch am Freitag nach Vorlage der etwas schwächer als erwartet ausgefallenen Arbeitsmarktdaten nicht.