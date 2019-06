Aktien Schweiz Schluss: Zurückhaltung vor dem Entscheid der US-Notenbank

Nach einem merklichen Kurssprung am Vortag hat sich am Schweizer Aktienmarkt am Mittwoch eher wenig getan. Der Leitindex SMI pendelte lange Zeit um seinen Vortagesschluss. Kurz vor Handelsschluss verlor er jedoch etwas deutlicher an Wert. Die am Vortag nach einem Sturmlauf erstmals geknackte Marke von 10'000 Punkten blieb schliesslich klar ausser Reichweite, vor allem weil die defensiven Indexschwergewichte verkauft wurden. Lockere geldpolitische Signale des EZB-Präsidenten Mario Draghi hatten zuvor am Dienstag geholfen, die Indizes nach oben zu katapultieren.