Aktien Schweiz: Schwach - SNB-Kurswechsel erwischt Anleger auf dem falschen Fuss

Die Schweizer Aktienbörse nimmt nach dem positiven Intermezzo vom Vortag am Donnerstag den Abwärtstrend wieder auf. Auslöser ist dieses Mal die Schweizerische Nationalbank (SNB), die nicht nur unerwartet, sondern mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt auch unerwartet stark die Zinsen erhöht hat. Damit habe niemand gerechnet, heisst es am Markt. Mehrheitlich gingen die Auguren davon aus, dass die SNB im September den Leitzins um 25 Basispunkte erhöhen würde. Bei vielen Analysten kommt die Zinserhöhung aber relativ gut an. "Je schneller es mit den Leitzinsen nach oben geht, desto besser sind die Inflationsgefahren unter Kontrolle zu bringen", sagte einer. Dennoch reagieren die Aktien negativ. Höhere Zinsen bedeuteten auch höhere Finanzierungskosten und liessen andere Anlagen attraktiver werden. Zudem erstarkt der Franken, was bei der exportorientierten Wirtschaft wohl noch Spuren hinterlassen könnte.