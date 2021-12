Aktien Schweiz: Schwacher Start in verkürzte Weihnachtswoche

Der Auftakt in die vorletzte Handelswoche dieses Jahres fällt am Schweizer Aktienmarkt tiefrot aus. Auch an den europäischen Börsenplätzen geben die Kurse zu Beginn der Weihnachtswoche deutlich nach - ein "ordentlicher Nackenschlag", kommentiert ein Händler. "Heute beginnt das grosse Aufräumen nach dem Verfallstermin am vergangenen Freitag und die Verkaufsaktivitäten treffen auf einen sehr dünnen Handel und eine eher zaghafte Aktiennachfrage bei den Investoren." Die Marktteilnehmer seien ganz klar im Risk-Off Modus. "Nun muss sich zeigen ab welchem Kursniveau der Beissreflex bei den Marktteilnehmern wieder aktiviert werden kann", ergänzt der Börsianer.