Aktien Schweiz: Schwacher Wochenstart - Erholungsversuch abgebrochen

Der Schweizer Aktienmarkt notiert zu Wochenbeginn deutlich tiefer. Ein früher Erholungsversuch zu Beginn des Handels wurde schnell wieder abgebrochen. Danach setzten sich die Sorgen um die Zinsentwicklung in den USA und die Haushaltslage in Italien wieder durch. Gleichzeitig geht es für das Euro-Franken-Paar am Montag abwärts, während die Anleihekurse anziehen.