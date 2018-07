Aktien Schweiz: Schwacher Wochenstart - Handelsstreit bereitet Sorgen

Über das Wochenende nahm US-Präsident Donald Trump in einem TV-Interview die europäische Autoindustrie in Visier und bekräftigte die Absicht, auf Autoimporte Strafzölle einzuführen. Auch die Forderung Trumps zur Ausweitung der globalen Erdölförderung habe für Aufsehen gesorgt und die Ölpreise unter Druck gesetzt, so der Händler. Gleichzeitig spitzt sich in Deutschland der Asylstreit zwischen den Regierungsparteien CDU und CSU zu. CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer droht gar mit dem Rücktritt, sollte Kanzlerin Angela Merkel nicht auf seine Forderungen eintreten.

Der Swiss Market Index (SMI) rutschte von Beginn weg unter die Marke von 8'600 Punkte und büsst bis um 10.50 Uhr 0,93 Prozent auf 8'528,89 Punkte ein. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 1,03 Prozent auf 1'409,45 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,83 Prozent auf 10'241,26 Stellen. Bei den Blue Chips gibt es nur Verlierer. Die wieder zunehmende Marktunsicherheit zeigt sich auch anhand des Volatilitätsindex VSMI, der um 3,2 Prozent auf 15,8 Punkte zulegt.

Unter der allgemeinen Marktschwäche leiden besonders Finanzaktien. Allen voran büssen die Banken UBS (-1,9%), Credit Suisse (-2,1%) und Julius Bär (-1,8%) klar an Wert ein. Aber auch Versicherer wie Swiss Life (-1,5%) oder Zurich (-1,3%) geben nach. Eine Ausnahme bilden Swiss Re, die durch eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs gestützt werden und nur um 0,2 Prozent zurückgehen. Die Papiere hätten zuletzt an der Börse schwächer als die Konkurrenz abgeschnitten und böten nun eine attraktives Renditepotenzial, lautet die Begründung der US-Analysten.

Zu den grössten Verlierern zählen im Schweizer Geschäft nebst den Banken auch einige Zykliker. So geben ABB und LafargeHolcim um je 1,5 Prozent nach. Und die in diesem Jahr gut gelaufenen Aktien des Bauchemiespezialisten Sika büssen trotz einer Kurszielerhöhung 2,1 Prozent ein.

Das Schwergewicht Nestlé gibt dagegen nur leicht 0,1 Prozent ab. Die dem amerikanischen Investor Dan Loeb gehörende Investmentgesellschaft Third Point, welche gut 1 Prozent der Nestlé-Aktien hält, hat in einem am Wochenende publizierten Bericht den Ton gegenüber dem Nestlé-Management verschärft. Sie kritisierte den "konfusen strategischen Kurs" von Nestlé und monierte, dass sich das Unternehmen bei der Abtrennung von nicht strategischen und wenig rentablen Firmenteilen zu langsam bewege.

Die Roche-Genussscheine (-0,7%) können derzeit kaum von positiven Studiendaten zum Immuntherapeutikum Tecentriq profitieren. Analysten äussern sich in Kommentaren durchaus positiv, da Roche in der Indikation "dreifach negativer Brustkrebs" einer der ersten Konzerne mit positiven Daten ist. Novartis belasten derweil den Markt mit einem Minus von 1,1 Prozent.

Am breiten Markt fallen Meyer Burger (-4,6%) mit weiteren Abgaben auf, nachdem die Titel in den vergangenen Wochen bereits stark nachgegeben hatten. Die Aktien des Handelskonzerns DKSH büssen 2,4 Prozent ein, obwohl mit Coty Professional Beauty eine Vereinbarung zum Vertrieb von Haarpflegeprodukten in Singapur und Malaysia vermeldet werden konnte.

Comet rücken nach dem Abgang des Chefs der Division X-Ray Systems leicht um 0,2 Prozent vor. Tornos (+2,7%) oder Feintool (+2,5%) gewinnen am deutlichsten an Wert.

mk/tp

(AWP)