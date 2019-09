Aktien Schweiz: Schwächer vor EZB-Entscheidung - Sektorrotation hält an

Die Schweizer Börse hat am Donnerstag nach einem gut gehaltenen Frühgeschäft im Verlauf an Schwung verloren und präsentiert sich etwas schwächer. Die Anleger verhalten sich laut Händlern vor der Veröffentlichung der geldpolitischen Beschlüsse der Europäischen Zentralbank (EZB) um 13.45 Uhr vorsichtig. Die Erwartungen an die EZB seien hoch, habe doch Mario Draghi selbst die Erwartungen bezüglich eines umfassenden Massnahmenpakets geschürt. Eine Zinssenkung sei so gut wie sicher, ihr Ausmass aber nicht, heisst es am Markt. Zudem sei die Wiederaufnahme von Wertpapierkäufen in den Augen der Marktteilnehmer zuletzt unwahrscheinlicher geworden.