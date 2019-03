Aktien Schweiz: Schwächere Wall Street bremst SMI - Banken auf Erholungskurs

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch nach einer Berg- und Talfahrt unverändert geschlossen. Im Fahrwasser nachgebender Kurse im frühen Geschäft an der Wall Street setzten laut Händlern wieder vermehrt Abgaben ein. Gegen den Trend konnten sich einige Finanz- und zyklische Werte in der Gewinnzone behaupten. Auslöser der Abgaben im späten Geschäft waren laut Händlern neuerliche Konjunktursorgen in den USA. Diese waren aufgekeimt, nachdem die Rendite kurzer US-Papiere über diejenige mit langen Laufzeiten gestiegen war. Eine sogenannt inverse Zinskurve gilt als Indikator einer Rezession.