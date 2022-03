Aktien Schweiz: Schwergewichte grenzen Aufwärtspotenzial ein

"Während sich die Sanktionsspirale also weiterdreht, setzt die Börse dennoch auf eine baldige Lösung des Konflikts und hofft auf positive Ergebnisse aus den heute in Istanbul startenden Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine", heisst es in einem Kommentar. So schrecklich es auch sei, die Börse habe sich scheinbar an den Krieg gewöhnt. Auf Datenseite stehen Stimmungsdaten aus Frankreich und Deutschland auf der Agenda, später dann auch aus den USA. So seien den Verbrauchern dank sozialer Medien und Smartphones die Schrecken des Ukraine-Krieges stärker bewusst als in früheren Konflikte. "Allerdings hat sich die wirtschaftliche Realität relativ wenig verändert", kommentiert ein Stratege. Die Stimmung spiegele daher möglicherweise nicht das wirtschaftliche Geschehen wider.

Der SMI gewinnt gegen 10.55 Uhr 0,76 Prozent hinzu auf 12'248,58 Punkte. Beim SLI, in dem die Gewichtung der Einzelwerte stärker gekappt ist, geht es um 1,04 Prozent aufwärts auf 1937,20 Punkte, und der breite SPI gewinnt 0,80 Prozent auf 15'653,71 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern vier Verlierer gegenüber.

Spitzenreiter sind unangefochten die Sonova-Aktien (+4,4%), nachdem der Hörgerätespezialist ein im letzten Juni gestartetes Aktienrückkaufprogramm bereits abgeschlossen und gleichzeitig ein neues Programm mit einer Laufzeit von bis zu drei Jahren angekündigt hat. Mit dem heutigen Kursplus hat die Aktie zudem einen technischen Ausbruch geschafft, wie ein Experte erklärt.

Gesucht sind am Investorentag auch die Aktien von Adecco (+2,0%). Der Personalvermittler hat ein Update zur Guidance veröffentlicht. So wurde die Margen-Mittelfrist-Guidance bestätigt und mit einem Schuss Optimismus versehen. Für Analysten sind die genannten Ziele allerdings keine grosse Überraschung.

Die beiden Uhrenhersteller Swatch (+3,1%) und Richemont (+2,5%) sind ebenfalls erneut unter den Spitzenwerten zu finden. Swatch haben bereits zum Wochenstart zu den grössten Gewinnern gezählt, nachdem die Lancierung der "Moonswatch" einen regelrechten Hype ausgelöst hatte.

Zudem greifen Investoren verstärkt bei jenen Titeln zu, die im bisherigen Jahresverlauf überdurchschnittlich stark nachgegeben haben. Sika, Partners Group, Straumann und auch Temenos gewinnen aktuell zwischen 1,6 und 1,9 Prozent. Seit Jahresbeginn haben sie alle um mehr als 20 Prozent nachgegeben.

Neben Partners Group sind aber noch weitere Finanzwerte gesucht. So ziehen auch Julius Bär, die CS oder auch die UBS mit Kursgewinnen von mindestens 1 Prozent überdurchschnittlich stark an. Gerade Finanzwerte gelten als mögliche Nutzniesser steigender Zinsen. Während in den USA die Zinserwartungen weiter stiegen, werde auch mit Blick auf die EZB mehr und mehr auf Zinserhöhungen gewettet, heisst es in einem aktuellen Kommentar.

Dass der Markt im Vergleich zu seinen europäischen Pendants etwas verhaltener steigt, ist vor allem den drei Schwergewichten geschuldet. So hinken Nestlé (+0,7%) und Novartis (+0,4%) dem Markt leicht hinterher, während Roche (-0,2%) sogar leicht nachgeben.

Am Ende der Kurstafel sacken derweil Kühne+Nagel um 2,0 Prozent ab, nachdem die Experten der Deutschen Bank die Daumen für den Logistiker gesenkt und Rating und Kursziel gekappt haben.

Im breiten Markt stechen die Aktien von Börsenneuling Talenthouse hervor, die ein Plus von 27% aufweisen. Die Papiere sind seit dem heutigen Dienstag an der SIX Swiss Exchange kotiert und zum Handel zugelassen. Talenthouse war früher ein Portfoliounternehmen der SIX-kotierten Beteiligungsgesellschaft New Value.

hr/ra

(AWP)