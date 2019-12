Aktien Schweiz: Schwergewichte halten SMI-Gewinne im Zaum

Der Schweizer Aktienmarkt wird zum Wochenschluss durch seine defensive Ausrichtung ausgebremst. Während die meisten Aktienmärkte in Europa mit Kursgewinnen von jeweils mehr als einem Prozent auf die politischen Entspannungssignale reagieren, schafft der Schweizer Leitindex SMI ein Plus von gerade mal 0,4 Prozent. Dabei herrscht nach dem Wahlausgang in Grossbritannien nun Klarheit und auch zwischen den USA und China deutet sich eine Einigung an.