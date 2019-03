Aktien Schweiz: Schwergewichte tragen Gegenbewegung

Denn die Sorge vor einer Abschwächung der globalen Konjunktur drücke weiter auf die Stimmung. Dazu kämen ausbleibende Fortschritte bei den Handelsgesprächen zwischen den USA und China, sowie die undurchsichtige Lage um den Brexit. Den Technologiewerten hat Samsung mit einer Gewinnwarnung die Stimmung verdorben. Am Nachmittag werden in den USA noch zahlreiche Zahlen zum Immobilienmarkt veröffentlicht.

Der Swiss Market Index (SMI) steigt bis 11.05 Uhr um 0,61 Prozent auf 9'362,71 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gewinnt 0,45 Prozent auf 1'430,65 und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,69 Prozent auf 11'114,64 Punkte. Im SLI stehen 21 Gewinner 9 Verlierern gegenüber.

Gesucht sind Papiere, die zu Wochenauftakt deutlicher an Terrain eingebüsst hatten. Klar im Plus stehen etwa Partners Group (+1,4%), Lonza (+1,3%) oder Temenos (+0,6%). Massgeblich zum SMI-Plus tragen aber vor allem die defensiven Schwergewichte Nestlé (+1,0%), Novartis (+0,9%) und Roche (+1,2%) bei. Nächster wichtiger Termin ist der geplante Spinn-Off der Augenheilsparte Alcon von Novartis.

Weit hinten finden sich derweil Finanzwerte wie Credit Suisse (-0,4%), Julius Bär (-0,9%), während sich UBS (+0,4%) etwas erholen. Experten verweisen auf die noch länger andauernde Niedrigzinspolitik und die Sorge vor einem schwachen Wirtschaftswachstum, zudem komme es zu Positionsbereinigungen vor dem Quartalsende. Nach Einschätzung von Berenberg etwa bleibt der europäische Bankensektor im "Fegefeuer".

Die Stimmung für Technologiewerte hat das Branchen-Schwergewicht Samsung mit einer Gewinnwarnung verdorben. Die Südkoreaner rechnen angesichts fallender Preise für ihre Speicherchips mit einem Quartalsergebnis, das hinter den Markterwartungen zurückbleibt. In der Folge geht es mit den Papieren der Halbleiterproduzenten AMS um 0,5 Prozent nach unten, die ihren grössten Abgaben damit abgeschüttelt haben. Die Schwäche im Chip-Sektor sei bereits bekannt gewesen, erklärten Händler.

Dazu kommt: Der mit Abstand wichtigste AMS-Kunde Apple hat am Vorabend an seiner "Keynote" kein "next big thing" präsentiert. Zumindest keine neuen Geräte, an denen Zulieferer wie AMS etwas verdienen können. Ebenfalls im Sog von Samsung sanken im breiten Markt VAT (+1,7%) und U-Blox (+0,6%) im frühen Handel deutlich, um dann ebenfalls zu einer Erholung anzusetzen.

Zumindest optisch tiefer tendieren die Aktien des Warenprüfers SGS (-1,9%), die am Berichtstag mit Dividendenabschlag gehandelt werden. SGS schüttet 78 Franken je Anteil aus, die Aktien verbilligen sich aber nur um 47 Franken.

Im breiten Markt ziehen Cassiopea nach Produktenews um deutliche 5,1 Prozent an. Das Biotechnologie-Unternehmen hatte für sein Medikament Winlevi gegen Akne wichtige Fortschritte vermeldet. Winlevi ist Cassiopeas Pipeline-Kandidat mit dem grössten Umsatzpotenzial. Analysten rechnen nun mit baldigen Zulassungsanträgen.

Huber+Suhner fallen um deutliche 10,7 Prozent. Ein Grossaktionär hatte am Vorabend gemeldet, er habe sein gesamtes Aktienpaket von 10 Prozent abgestossen. Die Aktien notieren nun leicht über dem Platzierungspreis von 75 Franken. Die hinter dem Aktionär stehende Familie hatte den Komponentenhersteller davor mehr als 50 Jahre mitfinanziert und begleitet.

ra/kw

(AWP)