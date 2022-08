Aktien Schweiz: Schwergewichte verhindern stärkere Verluste

Der Schweizer Aktienmarkt steht auch am Montag noch unter dem Einfluss der von Fed-Chef Jerome Powell genährten Zinssorgen. Der Leitindex SMI hat allerdings dank vergleichsweise stabilen Schwergewichten die zu Beginn deutlicheren Verluste zu einem guten Teil wieder eingedämmt. Er hält sich deswegen im Vergleich zu anderen Börsenplätze in Europa passabel. Die Stimmung an den Börsen ist allerdings nach Powells Aussagen am Notenbanktreffen in Jackson Hole ziemlich angeknackst. Er hatte ein entschiedenes Vorgehen gegen die Inflation in Aussicht gestellt und dabei auch eingeräumt, dass die straffe Geldpolitik auch "einige Schmerzen für Haushalte und Unternehmen" bedeuten könne.