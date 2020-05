Aktien Schweiz: Setzt Aufwärtstrend fort - Blick auf US-Jobdaten

Am Schweizer Aktienmarkt setzt sich am Mittwoch nach einem verhaltenen Frühgeschäft ein festerer Trend durch. Die Stimmung der Anleger schwanke hin und her, sagen Händler. Positiv seien die zu erwartenden Lockerungen für die Wirtschaft mit Blick auf die Corona-Pandemie. Dagegen sorgen schwache Konjunkturzahlen und die Angst vor einer neuerlichen Verschärfung der Spannungen zwischen den USA und China für Zurückhaltung am Markt.