Aktien Schweiz: SMI arbeitet sich ins Plus vor - Julius Bär schwach

Nach den deutlichen Kursgewinnen zum Jahresstart sei auch eine gewisse Konsolidierung in den nächsten Tagen nicht auszuschliessen, heisst es weiter von Händlerseite. Immerhin hätten zahlreiche Märkte ihre Verluste vom Dezember im Januar nahezu komplett ausgeglichen. Ausserdem seien die Unsicherheitsfaktoren wie Brexit oder die Handelsgespräche zwischen den USA und China, aber auch die politische Lage in den USA selbst weiterhin nicht geklärt. Das könne das Marktgeschehen also immer wieder beeinflussen.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.10 Uhr bei 9'004,87 Punkten ein Plus von 0,09 Prozent auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steht 0,04 Prozent höher bei 1'392,88 Punkten und der breite Swiss Performance Index (SPI) gewinnt 0,11 Prozent hinzu auf 10'541,48 Punkte. Von den Top 30 Werten gewinnen 18 hinzu, während 12 zurückkommen.

Am deutlichsten fallen zum Wochenstart die Reaktionen auf die Zahlen von Julius Bär (-4,1%) aus. Die Aktien setzen ihre jüngste Kursschwäche fort, nachdem das Ergebnis für das vergangene Jahr bei Analysten für lange Gesichter sorgt. Das Ergebnis enttäusche auf der ganzen Linie, kommentierte etwa die ZKB.

Dass es auch für Aktien wie Credit Suisse, UBS, Swiss Re und Swiss Life um 0,6 bis 0,1 Prozent abwärts geht, wird im Handel zum Teil mit den Zahlen von Bär erklärt, die auf die Finanzbranche generell drückten. Es sei aber auch so, dass zinssensitive Werte angesichts der jüngsten Aussagen der US-Notenbank Fed einen schwereren Stand hätten. Immerhin hatten die US-Währungshüter eine Pause in ihrem Erhöhungszyklus in Aussicht gestellt.

Deutlich im Minus notieren zudem Kühne+Nagel (-2,1%). Hier verweist ein Händler auf den Konkurrenten Panalpina, dessen (im breiten Markt gehandelte) Aktien um 7,7 Prozent abrutschen. Der Haupteigner von Panalpina stellt sich gegen eine Übernahme durch den Konkurrenten DSV. Damit nehme die Hoffnung auf eine Konsolidierung in der Branche ab.

Im Fall der Swisscom (-1,5%) sind es ebenfalls Nachrichten des Konkurrenten Sunrise (-0,5%), die als massgeblicher Auslöser für die Kursverluste ins Feld geführt werden. Denn laut "Financial Times" ist Sunrise in fortgeschrittenen Gesprächen zum Kauf von UPC. Das wäre für die Swisscom selbstredend negativ.

Dass der Markt mittlerweile leichte Gewinne verbucht, verdankt er zu einem grossen Teil den beiden Pharmawerten Roche (+0,6%) und Novartis (+0,3%). Vor allem zu Roche hatte es zum Wochenschluss einige gute Produktnachrichten gegeben. So hat die US-Tochter Genentech mit dem Blutermittel Hemlibra eine rechtliche Auseinandersetzung in den USA gewonnen.

Noch deutlicher gewinnen an diesem Vormittag Techwerte zu. Temenos, AMS und Logitech gehören mit Kursaufschlägen zwischen 0,6 und 1,9 Prozent zu den gefragtesten Werten. Nachrichten gebe es an sich nicht, kommentiert ein Marktteilnehmer. Beim Halbleiterhersteller AMS stehen am morgigen Dienstag die Jahreszahlen auf der Agenda. Da hofften einige Akteure, dass diese besser als befürchtet ausfallen werden.

Im breiten Markt sorgen auch Aryzta (-7,7% auf 1,014 Fr.) für Gesprächsstoff. Die Credit Suisse hat die Bewertung der Titel mit "Underperform" und einem Kursziel von 0,85 Franken wieder aufgenommen.

hr/uh

(AWP)