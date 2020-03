Aktien Schweiz: SMI baut Gewinne aus und notiert über 8'500 Punkten

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagvormittag nach wie vor satt im Plus. Der Leitindex SMI hat nach dem Kurssprung in der Startphase die Gewinne im Verlauf des Vormittags sogar noch leicht ausgebaut und notiert nun bei hohen Volumina klar über der Marke von 8'500 Stellen. Viele Investoren hätten die Effekte der fiskal- und geldpolitischen Massnahmen gegen das Coronavirus unterschätzt und reagierten nun, heisst es in Händlerkreisen.