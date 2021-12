Aktien Schweiz: SMI beginnt Schlussmonat 2021 mit leichter Stabilisierung

Der Auftakt in den Dezember ist am Schweizer Aktienmarkt durch Stabilisierungsversuche geprägt. Allerdings bleibt die Lage fragil. Denn nach einem recht freundlichen Start mit Aufschlägen von etwa einem halben Prozent rutschte der Leitindex SMI zeitweise dann auch wieder in die Verlustzone. Insgesamt bewegt er sich in einer Spanne von etwa 90 Punkten. "Die Achterbahnfahrt an der Börse dürfte solange weitergehen, bis relativ gesicherte Aussagen über die Gefährlichkeit und den Impfschutz gegen die neue Omikron-Variante des Coronavirus vorliegen", heisst es in einem Kommentar.