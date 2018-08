Aktien Schweiz: SMI bewegt sich in enger Spanne - Swiss Re und Dufry enttäuschen

Am Markt wird einerseits auf den US-Arbeitsmarktbericht am frühen Nachmittag verwiesen. Zwar würden solide Daten erwartet, im Vorfeld neigten Investoren aber oft dazu, sich etwas zurückzuhalten. Ein weiterer Hemmschuh ist die erneut hochgekochte Sorge um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China, nachdem US-Präsident Donald Trump eine Erhöhung der geplanten Zölle auf chinesische Waren im Wert von 200 Milliarden US-Dollar auf 25 Prozent prüfen lässt.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 9'149,13 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) tritt bei 1'496,93 Punkten mit einem Plus von 0,01 Prozent auf der Stelle. Dies gilt auch für den breiten Swiss Performance Index (SPI) der um 0,02 Prozent tiefer steht bei 10'880,24 Punkten.

Zum Wochenschluss setzen der Rückversicherer Swiss Re und der Reisedetailhändler Dufry die Berichtssaison hierzulande fort. Beide Blue Chips werden nach enttäuscht aufgenommenen Zahlen verkauft.

Mit Kursverlusten von 4,9 Prozent fällt die Reaktion auf die Dufry-Zahlen sehr verschnupft aus. Das Unternehmen hat im ersten Halbjahr 2018 beim Umsatz weiter zugelegt. Allerdings gelang Dufry in der Berichtsperiode nicht der Sprung in die Gewinnzone. Analysten äussern sich in ersten Kommentaren vor allem skeptisch über die schwächer als erwartet ausgefallene Gewinnentwicklung.

Die Anteilsscheine der Swiss Re (-2,5%) folgen mit etwas Abstand. Der Rückversicherer hat nicht nur bei den verdienten Prämien, sondern auch beim Reinergebnis sowie beim Eigenkapital die jeweiligen Analystenschätzungen leicht verfehlt.

Nachdem sie am Vortag noch eine Stütze waren, erweisen sich die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (-0,9%) und Roche (-0,4%) als Belastungsfaktoren für den Gesamtmarkt. Ein Kursplus von 0,3 Prozent bei Nestlé kann dies nur bedingt ausgleichen.

Auf der Gewinnerseite sind dagegen zahlreiche Zykliker wie Swatch, Kühne + Nagel und ABB mit Kursgewinnen zwischen 1,2 und 1,0 Prozent zu finden. Nachrichten liegen beim Frachtkonzern Kühne + Nagel vor, bei dem die Experten von Barclays das Kursziel erhöht haben. Bei ABB verweisen Börsianer auf Blockkäufe. Der Industriekonzern stösst demnach bei Investoren derzeit mit seiner Strategie auf Wohlwollen.

Zahlen gab es am Morgen auch aus der zweiten Reihe. So stösst der Fördertechnikspezialist Interroll mit seinem Halbjahresbericht auf sehr positives Echo, wie das Kursplus von 5,1 Prozent zeigt. Noch stärker gewinnen im breiten Markt nur Asmallworld (+6,3%) und Obseva (+5,4%) hinzu.

Auch die Aktien der Messebetreiberin MCH Group steigen um überdurchschnittliche 2,7 Prozent. Nach dem Verlust von Swatch als Aussteller kommt es bei dem Unternehmen zum Chefwechsel: René Kamm tritt zurück.

Das Kursplus von 5 Prozent beim Chiphersteller AMS führen Händler auf Apples Sprung über die 1-Billion-Dollar-Marke beim Börsenwert zurück. Das habe die Stimmung für die gesamte Branche beflügelt, heisst es.

hr/tp

(AWP)