Aktien Schweiz: SMI bleibt auf Talfahrt

Die Investoren würden derzeit mit schwachen konjunkturellen Daten und durchzogenen bis schlechten Unternehmensergebnissen bombardiert, so ein Kommentar der Online-Bank Swissquote. Wenn nun zu den Belastungen durch die Massnahmen gegen das Coronavirus noch neue Hinweise auf einen wieder aufkeimenden Konflikt zwischen den USA und China hinzukämen, dann würden die Hoffnungen auf eine einigermassen zügige Erholung der Weltwirtschaft noch einmal gedämpft.

Der SMI steht um 11.05 Uhr 2,38 Prozent tiefer bei 9'399,67 Punkten. Der SLI, in dem die Gewichtung der drei Schwergewichte stärker begrenzt ist, gibt gleichzeitig um 3,07 Prozent auf 1'366,56 Punkte nach und der breit gefasste SPI um 2,11 Prozent auf 11'654,15 Punkte. Von den 30 SLI-Werten werden bis auf Lonza und Roche alle tiefer gestellt.

Zu den stärksten Gewinnmitnahmen kommt es bislang bei Swatch (-6,5%) und Geberit (-6,3%). Geberit hatten vergangene Woche schon im Vorfeld und dann am Publikationstag des Ergebnisses im ersten Quartal deutlich zugelegt.

Grössere Verluste verzeichnen auch Alcon (-6,3%), Temenos (-6,2%) oder Swiss Re (-6,1%). Für Swiss Re hat die Deutsche Bank das Kursziel gesenkt und dabei auf die hohen Versicherungskosten im Zusammenhang mit Corona verwiesen.

Unter Druck stehen auch die Banken, CS (-5,7%) noch etwas mehr als UBS (-4,5%). In der verkürzten Vorwoche waren sie mit einem Plus von knapp 13 (CS) und knapp 14 Prozent (UBS) die mit Abstand stärksten Gewinner. Deshalb hätten sie auch in der nun wieder ins Negativere kippenden Stimmung mit das grösste Gewinnmitnahme-Potential, heisst es dazu in Marktkreisen. Für die UBS hat zudem die Bank Berenberg das Rating auf "Hold" gesenkt und damit die zuvor bestehende Kaufempfehlung aufgehoben.

Im Bereich von 5 Prozent oder leicht darüber bewegen sich weiter die Abgaben bei Richemont, Julius Bär, LafargeHolcim oder ABB.

Gegen den Trend legen Lonza (+2,4%) klar zu. Der Pharmazulieferer hat eine strategische Zusammenarbeit mit dem US-Biotechunternehmen Moderna zur Herstellung eines Impfstoffs gegen das neuartige Coronavirus angekündigt. Diese wird in Marktkreisen mehrheitlich positiv beurteilt.

Zudem ziehen noch die Genussscheine von Roche (+0,%) etwas an. Nachdem der Konzern bereits vor zwei Wochen angekündigt hatte, an einem neuen Corona-Test zu arbeiten, wurde dieser nun in der Nacht auf Sonntag von der US-Gesundheitsbehörde FDA zugelassen.

Im breiten Markt fallen Dufry mit einem Minus von 9,2 Prozent auf. Damit brechen die Titel mit dem Erholungstrend der vergangenen Tage. In der vergangenen Woche wurden am Markt Stimmen laut, die das vom Management entworfene Worst-Case-Szenario als zu optimistisch bezeichneten.

Auf Talfahrt befinden sich etwa auch Sulzer (-7,8%), OC Oerlikon (-7,4%) oder Straumann (-6,0%).

Zur Rose (-2,0%) gehen in etwa mit dem Gesamtmarkt. Über das Wochenende hatte Zur Rose bekanntgegeben, dass die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen in zwei Punkten Anklage gegen CEO Walter Oberhänsli eingereicht hat. Gemäss Marktstimmen könnte es bis zu einer finalen juristischen Entscheidung allerdings lange dauern.

cf/ys

(AWP)