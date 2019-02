Aktien Schweiz: SMI bleibt im Seitwärtsmodus

Der Schweizer Aktienmarkt steht am Donnerstagvormittag kaum verändert. Nach einer schwächeren Eröffnung hat der SMI einen Teil der Verluste dank der Schwergewichte wieder wettgemacht, vermochte sich aber nur kurz in der Gewinnzone zu halten. Die Mehrheit der Titel gibt nach, was auf die vorsichtige Stimmung der Investoren hinweist und was sich auch in den Verlusten an anderen europäischen Börsenplätzen wie beispielsweise in Deutschland manifestiert. Dort drücken schwache Daten aus der Industrie auf die Stimmung. Die Jahreszahlen von Swisscom und Zurich werden unterschiedlich aufgenommen, die Kursbewegungen halten sich aber auch bei diesen Titeln in überschaubaren Grenzen.