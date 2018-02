Aktien Schweiz: SMI bleibt unter Druck - Gewinnmitnahmen belasten

Die Aussagen des neuen US-Notenbankchefs Jerome Powell vom Dienstag würden derzeit als Vorwand für Gewinnmitnahmen herangezogen, glaubt ein weiterer Marktteilnehmer. Dies, obwohl der Fed-Präsident vor einem Ausschuss des Repräsentantenhauses lediglich die Aussicht auf graduelle Zinsanhebungen bekräftigt hatte. Am Nachmittag könnten neue Angaben zum BIP in den USA sowie eine Umfrage unter Einkäufern der Region Chicago neue Impulse liefern. Hierzulande geht die Berichtsaison in flottem Tempo weiter, wobei Kühne+Nagel bei den Blue Chips im Fokus stehen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert bis um 12 Uhr 0,61% auf 8'937,86 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,58% auf 1'473,63 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,74% auf 10'280,02 Stellen ein. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 26 im Minus und je zwei im Plus bzw. unverändert.

Bei den Blue Chips verzeichnen Kühne+Nagel (-5,0%) nach wie vor mit Abstand die grössten Einbussen. Der Logistikkonzern hat im Schlussquartal vor allem beim operativen Gewinn enttäuscht. Demgegenüber zeigen sich die meisten Experten mit der Volumenentwicklung zufrieden. Die Valoren entfernten sich schon in den letzten Wochen im Zuge der Börsenkorrektur von ihren historischen Höchstständen und rutschen nun weiter ab. Branchennachbar Panalpina aus dem breiten Markt verliert derweil 2,8%.

Im SMI/SLI büssen nebst Kühne+Nagel auch Arytza (-1,4%), SGS, Schindler (je -1,3%) oder Dufry (-0,9%) am deutlichsten an Wert. Eine Belastung für den Gesamtmarkt stellen aber vor allem die Schwergewichte Roche, Nestlé (je -0,9%) und Novartis (-0,7%) dar. Zu Roche gibt es eigentlich positive Nachrichten: Der Pharmakonzern hat von der EU-Kommission für das Medikament Hemlibra zur Behandlung von Hämophilie die Marktzulassung erhalten, was allerdings so erwartet wurde. Bei Nestlé dürfte eine leichte Kurszielsenkung durch den US-Broker Jefferies etwas Druck ausüben.

Wenig auffällig ist die Kursentwicklung bei einigen Papieren mit "China-Fokus", nachdem die Stimmung in den grossen chinesischen Industriekonzernen zuletzt überraschend stark gesunken ist. So büssen die beiden Luxusgüterpapiere von Swatch und Richemont (beide: -0,6%) gleichviel wie der Gesamtmarkt ein.

Das Gewinnerfeld ist seit Handelsauftakt noch kleiner geworden und besteht nur noch aus den beiden Versicherern Bâloise (+0,2%) und Zurich (+0,1%). Dahinter folgen aber bereits die weiteren Versicherer Swiss Life und Swiss Re mit je unveränderten Kursen. Swiss Life hatten am Vortag nach der Zahlenvorlage klar besser abgeschnitten als der Gesamtmarkt.

Am breiten Markt haben eine Reihe kleinerer und mittelgrosser Unternehmen Ergebnisse vorgelegt. Besonders stark geben Leclanché (-14%) und EFG International (-9,8%) nach. Leclanché kündigte am Morgen einen Jahresverlust und eine potentielle Überschuldung an; bei EFG fiel der Jahresverlust höher als erwartet aus.

Markante Einbussen nach Zahlen erleiden auch Sulzer (-4,7%) und Valora (-2,0%). Sulzer etwa habe die Erwartungen nicht ganz erfüllt, ist zu hören. Und auch vom Ausblick auf das laufende Jahr haben sich einige Analysten etwas mehr erhofft.

Leichte Gewinne gibt es hingegen nach Zahlen für Georg Fischer (+0,5%), Zehnder (+0,2%), APG (+0,1%) und Intershop (+0,5%). Zwahlen&Mayr ziehen nach einem Gewinnsprung an der Börse um deutliche 8,7% an.

