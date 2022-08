Aktien Schweiz: SMI bricht Erholungsversuch ab - Konjunktursorgen dämpfen

Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch die Gewinne im frühen Geschäft wieder abgeben und notiert etwas unter dem Vortagesschluss. Die Stimmung sei weiterhin trübe und von Vorsicht geprägt. Denn die Angst vor einem Abschlittern der Weltwirtschaft in eine Rezession halte an. Belastet wird der Markt zudem von der anhaltend hohen Teuerung. In der Eurozone hat diese im August den Rekordwert von 9,1 Prozent erreicht. Dies heize die Zinsängste an, heisst es am Markt. Nun werde die Europäische Zentralbank (EZB) wohl nicht darum herum kommen, die Zinsen um 0,75 und nicht nur um 0,5 Prozentpunkte anzuheben, meinen manche Marktteilnehmer.