Aktien Schweiz: SMI dämmt Verluste ein

Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Dienstagvormittag nach wie vor im Minus, allerdings nicht mehr stark wie zu Handelsbeginn. "Viele Investoren haben angesichts der Kriegsgefahr in der Ukraine einen erstaunlich kühlen Kopf bewahrt", kommentiert dies ein Marktteilnehmer. Panik sei nie aufgekommen. Leicht stützend wirkten sich zudem laut Börsianers positive Konjunkturnachrichten etwa aus Deutschland aus. Nächster Fixpunkt ist nun die Eröffnung der US-Börsen. Diese ist heute umso spannender, weil die Wall Street am Vortag wegen eines Feiertages geschlossen blieb. Erst vorbörsliche Indikationen deuten auf moderate Verluste in New York hin.