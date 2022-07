Aktien Schweiz: SMI dank fester Pharma-Schwergewichte im Plus

So schwappt in dieser Woche eine regelrechte Zahlenwelle über die Märkte: Rund ein Drittel aller Unternehmen im Stoxx-600-Index in Europa und ebenso viele im S&P-500 in den USA legen im Verlauf dieser Woche ihre Quartalsdaten vor. Zur Wochenmitte folgt dann die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed und damit das wohl wichtigste Ereignis. Das Fed dürfte die Leitzinsen abermals um 75 Basispunkte erhöhen. Steigende Zinsen machen die Risikopapiere vor allem in geopolitisch und wirtschaftlich unsicheren Zeiten unattraktiver, erklärt ein Händler die Zurückhaltung. Auch der erneut gesunkene deutsche Ifo-Index sei eher ein Dämpfer, werde er doch als Vorbote einer Rezession gewertet.

Der SMI gewinnt gegen 11.10 Uhr 0,17 Prozent hinzu auf 11'114,63 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind und die Gewichtung stärker gekappt ist, gibt dagegen um 0,10 Prozent nach auf 1704,56 und der breite SPI wiederum tritt mit +0,04 Prozent auf der Stelle bei 14'347,12 Punkten. Im SLI kommen auf 17 Verlierer 13 Gewinner.

Eine fulminante Kehrtwende haben die Aktien der Julius-Bär-Gruppe hingelegt. Nachdem sie zum Auftakt noch unter den grössten Verlieren zu finden waren, sind sie nun mit +1,2 Prozent einer der grössten Gewinner. Dabei hat der Vermögensverwalter mit dem am Morgen vorgelegten Halbjahresergebnis die Markterwartungen sowohl bezüglich der Gewinnzahlen wie auch der verwalteten Vermögen verfehlt. Positiv gewertet wird allerdings die Verbesserung bei den Neugeldzuflüssen zum Ende des Semesters.

Ein Händler spricht dennoch von einem verrückten Markt. Denn im Gegenzug schmierten die Aktien von Logistikkonzern Kühne+Nagel (-3,2%) nach starken Zahlen ab. An sich müsste es genau umgekehrt sein. Aber ein ähnliches Muster sei schon in der vergangenen Woche zu beobachten gewesen. "Crazy Market", lautet seine Kurzbewertung.

Es sind vor allem die Kursgewinne von Roche (+1,0%) und Novartis (+0,3%), die den Gesamtmarkt aktuell stützen. Schwergewicht Nummer 3, Nestlé (-0,2%) hinken hinterher. Der Nahrungsmittelkonzern wird an diesem Donnerstag Zahlen vorlegen.

Gefragt sind auch die beiden Uhrenhersteller Richemont (+1,6%) und Swatch (+1,3%). Richemont haben in der Vorwoche bereits deutlich zugelegt, nachdem sie Mitte des Monats nach Quartalszahlen zunächst klar verloren hatten.

Überwiegend freundlich tendieren auch die Vertreter der Finanzbranche. Dabei ziehen insbesondere Versicherer wie Swiss Re (+1,4%), Swiss Life (+1,1%) und Zurich (+0,7%) klar an. Die beiden Grossbanken CS (+0,5%) und UBS (+0,4%) folgen. Sie werden beide in den nächsten Tagen über den Geschäftsverlauf im zweiten Quartal berichten.

Neben Kühne+Nagel fallen verschiedene Vertreter aus der Gesundheitsbranche mit teilweise klar überdurchschnittlichen Kursverlusten auf. Allen voran geben Lonza um 2,3 Prozent nach. Sonova und Straumann folgen mit Kursverlusten von bis zu 1,9 Prozent. Bei allen dreien seien kurzfristige Gewinnmitnahmen immer wieder möglich, heisst es im Handel.

Auch in den hinteren Reihen gehören Gesundheitswerte zu den grössten Verlieren. Spexis, Obseva oder auch Medartis gehören mit Abgaben von bis zu 6,3 Prozent zu den grossen Verlieren.

Generell abwärts geht es auch für Vertreter der Technologiebranche wie VAT, Logitech und Temenos, die zwischen 1,5 und 1,1 Prozent verlieren. Hier verweisen Händler auf die schwachen US-Vorgaben.

In den hinteren Reihen sorgt bei Bobst (+15%) für Gesprächsstoff. Hauptaktionär JBF Finance SA hat den Publikumsaktionären ein Übernahmenagebot unterbreitet.

Gefragt sind auch Peach Property (+2,8%) nach Aussagen zum Geschäftsverlauf. Dagegen geben Flughafen Zürich (-1,7%) nach einem Analystenkommentar verstärkt nach.

hr/ra

(AWP)