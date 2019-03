Aktien Schweiz: SMI dreht ins Minus - Unsicherheit weiter hoch

Händler machen für den Kursverlauf die nach wie vor hohe Unsicherheit der Investoren verantwortlich. Zuletzt hätten sich die Anzeichen für eine Verlangsamung des weltweiten Wirtschaftswachstums gemehrt. Darüber hinaus habe die Inversion der US-Zinskurve viele Investoren regelrecht aufgeschreckt. Eine fallende Zinskurve, wenn also kurzfristige Staatsanleihen eine höhere Rendite erzielen als lange Laufzeiten, wird als Vorbote für eine kommende Rezession gewertet. Darüber hinaus belastet die Unruhe vor der nächsten Abstimmung in Grossbritannien zum Brexit an diesem Nachmittag. Dann stimmt das britische Parlament über Alternativen zum Deal von Premierministerin Theresa May ab.

Der Swiss Market Index (SMI) weitet bis 11.10 Uhr seine Verluste auf -0,65 Prozent auf 9'328,23 Punkte aus. Damit steht er knapp über seinem Tagestief bei 9'321 Zählern. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) sinkt um 0,52 Prozent auf 1'425,39 und der breite Swiss Performance Index (SPI) um 0,66 Prozent auf 11'072,46 Punkte.

Die grösste Belastung für den Gesamtmarkt sind die Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis mit Kursverlusten zwischen 1,0 und 0,8 Prozent. Am Vortag waren sie noch die treibende Kraft hinter dem insgesamt freundlichen Markt gewesen.

Nachrichten gibt es insbesondere von Novartis. Bei dem Pharmakonzern wirft ein Bericht der Fernsehsendung "Rundschau" Fragen über die Praxis des Konzerns bei der Stimmrechts-Auszählung auf.

Darüber hinaus hat Novartis aber auch noch eine US-Zulassung erhalten. Das Mittel Mayzent darf per sofort in den USA zur Behandlung von Patienten mit Multipler Sklerose eingesetzt werden. Laut ZKB-Analyst deckt Novartis mit seinem Mittel ein breiteres Spektrum ab als Konkurrent Roche mit seinem bereits zugelassenen Ocrevus.

Mit Givaudan (-1,2%), Swisscom (-0,7%), Sonova und Vifor (beide -0,6%) fallen noch weitere Titel, die sonst als vergleichsweise defensiv erachtet werden.

Etwas besser als der Gesamtmarkt entwickeln sich die Aktien der beiden Grossbanken UBS (-0,5%) und Credit Suisse (-0,3%). Auch Julius Bär (ebenfalls -0,3%) fallen weniger stark als der Gesamtmarkt. Alle drei hatten gestern noch zu den schwächsten Werten am Markt gehört. Die Renditen auf US-Treasuries waren zuletzt auf den tiefsten Stand seit etwa 15 Monaten gefallen, was in der Regel auf die Kurse aus der Finanzbranche drückt.

Zu den wenigen Gewinnern gehören Zykliker wie Logitech (+0,8%), Dufry (+0,5%) und Schindler (+0,3%). Nachrichten gab es dabei zum Computerzubehörhersteller Logitech. Goldman Sachs hat das Kursziel für Logitech angehoben. Der Experte begründet dies mit einer zunehmend positiveren Sicht auf die Bereiche Gaming und Video-Konferenzen.

Im breiten Markt fallen die Aktien von Ems Chemie (-4,1%) und Barry Callebaut (+1,0%) auf. Während Ems unter einer neu ausgegebenen Verkaufsempfehlung von Baader Helvea leiden, stützt die eine Kaufempfehlung von Goldman Sachs zusammen mit einem erhöhten Kursziel die Aktien des Schokoladenherstellers.

hr/kw

(AWP)