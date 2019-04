Aktien Schweiz: SMI dreht wegen Schwergewichten ins Minus

Zunächst hatten sich auch die Schweizer Investoren von der Hoffnung auf eine mögliche Einigung der USA und China in den Handelsstreitigkeiten inspirieren lassen. Medienberichten zufolge haben die beiden grössten Volkswirtschaften der Welt die meisten Punkte geklärt. Offen sei derzeit vor allem noch die Frage, wie bereits eingeführte US-Zölle wieder aufgehoben werden. Alles in allem sei eine Einigung aber in Sicht.

Der Swiss Market Index (SMI) weist gegen 11.20 Uhr ein knappes Minus von 0,08 Prozent auf 9'529,24 Punkte auf. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) steigt hingegen um 0,33 Prozent auf 1'472,09 Stellen, während der breite Swiss Performance Index (SPI) bei 11'316,78 Zählern mit einem Minus von 0,02 Prozent auf der Stelle tritt. Von den 30 SLI-Aktien gewinnen 22 hinzu und acht fallen.

Als grösste Belastung für den Gesamtmarkt erweisen sich die Kursverluste bei den drei Schwergewichten Novartis (-0,9%), Roche (-0,8%) und Nestlé (-0,2%).

Bei Novartis dürften sich erste Investoren für den am kommenden Dienstag anstehenden Spin-Off der Augensparte Alcon positionieren. Wie die SIX am Dienstagabend mitgeteilt hatte, wird Alcon sofort in den Leitindex SMI aufgenommen. Im Gegenzug werden die Aktien von Julius Bär aus dem Leitindex fallen.

Bei Roche wiederum kommt es bei der geplanten Übernahme des US-Gentechnikspezialisten Spark Therapeutics zu einer Verzögerung. Wie der Konzern am Morgen mitteilte, sind ihm bislang knapp 30 Prozent der ausstehenden Spark-Aktien angedient worden. Für die Übernahme ist aber eine Mehrheit nötig.

Mit Swisscom (-1,0%), Lonza (-0,9%) und Givaudan (-0,6%) trennen sich Investoren noch von weiteren Aktien, die als eher defensiv eingeschätzt werden. Nach den jüngsten Kursgewinnen sehen die UBS-Analysten für Swisscom-Aktien kurzfristig nur wenig Potenzial. Daher haben sie die Aktien erst einmal zurückgestuft und das Kursziel gesenkt.

Analystenkommentare sorgen auch am anderen Ende des Kurstableaus für Ausschläge. So gehören Julius Bär mit +2,9 Prozent auf 42,80 Franken zu den grössten Gewinnern - und das obwohl sie bald nicht mehr im Leitindex vertreten sind. Hier hatte Morgan Stanley das Kursziel auf 47 Franken erhöht.

Bei Vifor Pharma (+2,0%) ist es die Kaufempfehlung von Goldman Sachs, die den Aktien zu dem deutlichen Plus verhilft.

Mit ABB, Adecco und LafargeHolcim, die zwischen 2,1 und 1,5 Prozent hinzugewinnen, legen zudem noch einige zyklische Werte zu. Hier heisst es im Handel, ihre Stärke spiegle letztlich auch die steigende Risikobereitschaft der Investoren wider.

Absoluter Spitzenreiter unter den Blue Chips ist aber einmal mehr der Chiphersteller AMS, der 4,3 Prozent hinzugewinnt. Sie gewinnen damit den fünften Tag in Folge. Begründet wird dies am Markt einerseits mit Anschlusskäufen. Aber auch Berichte über die Auftragsentwicklung bei Taiwan Semiconductor stütze. Hiervon profitieren auch Werte im breiten Markt wie etwa U-blox (+4,2%).

Ebenfalls fest sind in der hinteren Reihe Varia US-Properties (+2,7%). Die auf US-Wohnimmobilien spezialisierte Firma lockt mit einer positiven Prognose.

das Gegenstück bilden die Kuros, die um 9,4 Prozent fallen. Auch IVF Hartmann (-6,3%) und The Native (-5,6%) geben ohne aktuelle Nachrichten überdurchschnittlich nach.

hr/ys

(AWP)