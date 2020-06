Aktien Schweiz: SMI dreht wieder ins Plus - Stabilisierungsversuch

Besonders aus den USA und Lateinamerika kommen beunruhigende Nachrichten zu den Fallzahlen. Denn die Hoffnungen auf einen schnellen Konjunkturaufschwung werden durch die Entwicklung erheblich gedämpft. Es gebe also nach wie vor viele Gründe, im Moment vorsichtig zu sein, warnten Händler. Die Nachrichtenlage sei sehr fragil und könne schnelle Bewegungen in die eine oder die andere Richtung auslösen. Am Nachmittag stehen etwa einige wegweisende Konjunkturdaten aus den USA an.

Der SMI steht um 11 Uhr 0,10 Prozent höher bei 10'031,64 Punkten. Der SLI, in dem die Gewichtung der Schwergewichte gekappt ist, verliert hingegen 0,10 Prozent auf 1'492,08 und der breite SPI 0,02 Prozent auf 12'413,52 Zähler. Im SLI kommen auf 19 Verlierer 11 Gewinner.

Es sind vor allem die Kursgewinne der defensiven Schwergewichte, die den hiesigen Aktienmarkt stützen. Gesucht sind die "defensiven Absicherungen" Nestlé (+0,1%), Novartis (+0,1%) und Roche (+0,4%). Und der Börsenliebling des Jahres läuft weiter heiss: Die Papiere des Pharmazulieferers Lonza klettern um deutliche 1,6 Prozent.

Auch Bankaktien haben ihre frühen Verluste abgeschüttelt: Credit Suisse steigen um 0,1 Prozent und UBS um 0,6 Prozent. Einzig Julius Bär (-0,9%) stehen noch auf den Verkaufszetteln. Auch die Versicherer notieren fester: Swiss Re gewinnen 0,3 Prozent und Zurich Insurance 0,2 Prozent.

Zykliker zeigen ein uneinheitliches Bild. Die Anleger trennen sich von Schindler (-1,7%), Kühne+Nagel (-1,8%), Temenos (-1,6%), Richemont (-1,5%) und Swatch (-1,0%). Diese reagieren besonders sensibel auf die Eintrübung der Konjunktur-Aussichten. Zuletzt hatte der Internationale Währungsfonds (IWF) seine Wachstumsprognosen für 2020 nochmals deutlich nach unten korrigiert.

Und in AMS (-2,5%) werden die jüngsten, hohen Gewinne mitgenommen. Besser laufen zyklische Werte wie ABB (+0,2%), Adecco (+0,2%) oder Sika (-0,1%).

Die Nachrichtenlage bei den Unternehmen ist am Berichtstag sehr dünn. Etwas Bewegung könnte von Analystenvoten kommen. Für die Partners Group (-0,2%) etwa hat die Credit Suisse ihr Kursziel erhöht und die Kaufempfehlung bestätigt. Der Vermögensverwalter gilt als Favorit für die Aufnahme in den Leitindex SMI.

Im breiten Markt tauchen Bobst um 2,7 Prozent. Der Hersteller von Verpackungsmaschinen hat eine Gewinnwarnung für das erste Semester herausgegeben. Neu rechnen die Westschweizer mit einem Verlust im Halbjahr.

Mit Sunrise geht es um 3,3 Prozent nach oben. Goldman Sachs hat die Papiere in einer Branchenstudie auf "Buy" von "Neutral" hochgestuft. Die US-Bank denkt, dass Sunrise dem Mitbewerber Swisscom (+0,1%) künftig Marktanteile abluchsen wird.

Während eine mögliche Zustimmung zur staatlichen Rettung der Swiss-Mutter Lufthansa die Papiere der "Kranich-Airline" am deutschen Aktienmarkt auf eine Erleichterungsrally schickt, kommen die Papiere des Flughafens Zürich (-0,4%) und des Reisedetailhändlers Dufry (-1,0%) nicht vom Fleck.

Der Online-Reiseanbieter LM Group hatte sich wohl von seiner Medienmitteilung "erste Anzeichen der Besserung in Sicht" wohl eine gegenteilige Reaktion erhofft. Doch die Papiere büssen deutliche 5,2 Prozent ein - im Einklang mit dem ganzen Sektor europaweit. Dazu passte die Meldung des Schweizer Reiseveranstalters Hotelplan, der wegen der Coronakrise massiv Stellen abbauen muss.

V-Zug kosten am ersten Handelstag aktuell 79 Franken. Der Börsengang des Haushaltsgeräteherstellers als eigenständiges Unternehmen ist jedoch kein klassisches IPO, sondern eine Abspaltung von Metall Zug. Auf Basis des reinen Buchwerts hatte sich für die Papiere ein Sachwert von 54,60 Franken das Stück errechnen lassen.

ra/kw

(AWP)