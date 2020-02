Aktien Schweiz: SMI "erholt" sich auf rund -3%

Der Schweizer Aktienmarkt wird auch am Freitag durchgeschüttelt. Mit einem Tiefststand bei 9'766 Punkten im frühen Geschäft ist der SMI auf ein Niveau gefallen, dass zuletzt im Oktober 2019 gesehen wurde. Innert lediglich sieben Börsentagen gab der Leitindex vom Allzeithoch vom vorletzten Donnerstag damit gut 13 Prozent nach; allein in der laufenden Woche waren es -12 Prozent. Immerhin hat sich die Lage in den vergangenen Stunden etwas beruhigt, der SMI pendelt bei zuletzt etwas gesunkener Volatilität um die Marke von 9'900 Punkten. Dennoch dürfte die schlechteste Börsenwoche seit der Frühphase der Finanzkrise im Jahr 2008 resultieren.