Aktien Schweiz: SMI erholt sich leicht von Vortages-Ausverkauf

Nach den deutlichen Abgaben zum Wochenstart geht es am Schweizer Aktienmarkt am Dienstag wieder leicht nach oben. Im frühen Handel war der Leitindex SMI kurzzeitig auch wieder über die Marke von 10'400 Punkten gestiegen, notiert aktuell aber wieder knapp darunter. Am Montag haben die steigenden Corona-Infektionszahlen weltweit die Angst vor den möglichen wirtschaftlichen Folgen befeuert. Dabei sorgen sich die Marktteilnehmer vor allem vor einem erneuten Lockdown. Die wirtschaftlichen Konsequenzen wären kaum abzuschätzen, heisst es im Handel.