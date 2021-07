Aktien Schweiz: SMI erholt sich von Vortagesverlusten

Nach dem Ausverkauf zum Wochenstart tragen am Dienstag Schnäppchenjäger zu einer breit abgestützten Gegenbewegung des Schweizer Aktienmarktes bei. Zum Wochenauftakt habe die weltweite Ausbreitung der Delta-Variante des Coronavirus und die möglichen wirtschaftlichen Folgen die Marktteilnehmer neben anderen Themen in den Würgegriff genommen, kommentiert ein Händler. Zudem mehrten sich Zweifel über eine nachhaltigen Konjunkturerholung in den USA und Europa. Von Euphorie könne an den Aktienmärkten keine Rede mehr sein, was für den weiteren Jahresverlauf auch nicht schlecht sei.