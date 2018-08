Aktien Schweiz: SMI fällt weiter - Türkei-Turbulenzen belasten

Die Turbulenzen an den Devisenmärkten belasten den Schweizer Aktienmarkt auch zum Wochenstart erneut. Der Leitindex SMI knüpft mit seinen Abgaben von gut einem halben Prozent an die Verluste vom vergangenen Freitag an, allerdings mit deutlich geminderten Tempo. Der Absturz der türkischen Lira hatte sich zum Wochenschluss beschleunigt und damit weltweit für Kursverluste gesorgt.