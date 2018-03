Aktien Schweiz: SMI fällt zum Wochenauftakt - Lustloser Handel

Abgesehen davon, dass es ein typischer, eher ruhiger Montag sei, fokussierten sich die Investoren zudem auch schon auf die Wochenmitte. Dann steht die US-Notenbank Fed mit ihrem Zinsentscheid auf der Agenda. Zudem wird es die erste Zinssitzung unter dem neuen Präsidenten Jerome Powell sein. Die aktuelle Ruhe sei aber auch dem Nachrichtenfluss geschuldet, kommentiert ein Händler. So habe es am Wochenende keine weiteren geopolitischen Störfeuer gegeben.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 12.00 Uhr 0,50% auf 8'837,76 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) gibt 0,37% auf 1'455,29 Punkte nach und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,44% auf 10'301,76 Punkte. Von den 30 wichtigsten Titeln notieren 23 im Minus und sieben im Plus.

Es ist mit Swatch denn auch einer der Gewinner, der mit einem Kursplus von 2,8% den stärksten Kursausschlag unter den Blue Chips verzeichnet. Die Experten von Morgan Stanley haben die Titel auf "Overweight" von "Equal Weight" hochgestuft und auch das Kursziel angehoben. Sie begründen dies mit den langfristigen Chancen, die sich aus neuen Vertriebskanälen ergäben. So geht der zuständige Analyst davon aus, dass bis ins Jahr 2023 wertmässig 27% der Schweizer Uhren direkt an die Kunden verkauft werden - über den Detailhandel und vor allem über neue Onlinekanäle. Aktuell seien es erst 9%.

Ein Händler ergänzt, dass am morgigen Dienstag neue Daten zu den Uhrenexporten anstünden, die Swatch und Richemont (+0,2%) erneut in den Fokus rücken könnten. Zuletzt seien die Daten ermutigend gewesen. Für Richemont haben die Experten von Morgan Stanley zwar das Kursziel erhöht, die Aktien zeigen sich davon aber wenig beeindruckt.

Deutlich zulegen können auch die insgesamt eher volatilen Aryzta-Aktien (+2,3%), Partners Group (+0,8%) sowie LafargeHolcim und Logitech (beide +0,3%). Partners Group wird am morgigen Dienstag über den Geschäftsverlauf 2017 berichten. Von AWP befragte Anlaysten erwarten einen Gewinnschub.

Am anderen Ende des Kurstableaus stehen am Mittag die Aktien von ABB, Swisscom (beide -1,0%) und Sonova (-0,9%). Bei ABB sorgt eine Analyse von Liberum für eine gewisse Zurückhaltung. Wie die Experten schreiben, nähert sich der konjunkturelle Zyklus seinem Ende. Verschiedene Signale würden darauf hindeuten, dass sich das Wachstum im Industriesektor stark verlangsamen werde, heisst es in der Studie. In den USA sei auch das Umschwenken in eine Rezession möglich.

Kursverluste zwischen 0,5 und 0,8% bei den drei Schwergewichten Roche, Nestlé und Novartis halten den Markt ebenfalls zurück.

Im breiten Markt fallen die Papiere von Sunrise (-3,0%) mit einem überdurchschnittlichen Abschlag auf. Die Experten der Citigroup haben für Sunrise neu eine Verkaufsempfehlung ausgesprochen, die den Kurs nun belastet. Sunrise gewinne zwar sowohl im Mobilfunk als auch im Festnetz laufend Marktanteile dazu, die Guidance für 2018 zeige aber die Notwendigkeit, die Investitionen zu erhöhen und dies werde wohl noch in den kommenden Jahren auf dem Gewinn lasten.

Dagegen legen etwa die Aktien vom Arealentwickler Hiag (+1,2%) nach Jahreszahlen zu. Das Unternehmen hat 2017 einen höheren Liegenschaftsertrag und deutlich mehr Gewinn erzielt. Noch deutlicher gewinnen Zwahlen et Mayr, New Venturetec und Edisun Power mit Kursgewinnen von jeweils mehr als 4% hinzu.

