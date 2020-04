Aktien Schweiz: SMI fester - Anleger wagen sich aus der Deckung

Doch dürfte sich der Optimismus als verfrüht erweisen, heisst es einstimmig aus dem Handel. Anleger sollten sich hüten, hieraus die Wende hin zum Positiven abzuleiten. Die Investoren sollten sich vielmehr auf volatile Märkte einstellen, sagt ein Händler.

Der SMI notiert um 15.00 Uhr um 1,98 Prozent höher bei 9'425,17 Zählern, Das Tageshoch markierte der SMI im Frühhandel bei 9'522 Punkten. Der SLI, in dem die 30 grössten Werte enthalten sind, steigt um 2,45 Prozent auf 1'358,55 und der breite SPI um 1,90 Prozent auf 11'506,21 Zähler. Im SLI stehen 26 Gewinnern drei Verlierer gegenüber.

Vor allem Finanzwerte ziehen an. Neben Julius Bär (+7,8%) gewinnen auch UBS (+6,4%), Partners Group (+5,7%), Credit Suisse (+5,1%) und Swiss Life (+5,0%) deutlich. Ihnen machte zuletzt besonders die Unsicherheit an den Finanzmärkten zu schaffen.

Aber auch Zykliker wie LafargeHolcim (+5,9%), Adecco (+5,5%), Swatch (5,6%), Clariant (+5,1%) oder ABB (+5,0%) gewinnen hinzu. ABB profitieren laut Händlern von Umschichtungen innerhalb des europäischen Investitionsgütersektors.

Derweil hinken Geberit (-0,3%) und Temenos (-1,0%) dem Markt klar hinterher. Der Sanitärtechnikkonzern hat gemäss vorläufigen Zahlen im das erste Quartal trotz erster Auswirkungen der Corona-Pandemie in einigen Märkten ein Umsatzplus von 1,5 Prozent erreicht. In Franken resultierte allerdings ein Rückgang, und ab Mitte März begann sich für Geberit in gewissen Ländern die Corona-Epidemie negativ auszuwirken.

Temenos stehe aus Bewertungsüberlegungen unter Druck, heisst es. Die Aktie sei angesichts der EPS-Schätzungen für 2020/21 stolz bewertet.

Am breiten Markt steigen die Aktien von GAM um 20 Prozent. Auslöser ist eine Kaufempfehlung von MainFirst, die die Hoffnung auf einen erfolgreichen Turnaround geschürt habe.

Cosmo steigen um 12 Prozent. Der israelische Partner RedHills hat die Zulassung für den sofortigen "Compassionate Use" von Opaganib zur Behandlung von Covid-19 in Italien erhalten. "Compassionate Use" bezeichnet den Einsatz von Arzneimitteln, die noch nicht genehmigt oder zugelassen sind, in besonderen Härtefällen.

