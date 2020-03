Aktien Schweiz: SMI gezeichnet von Rezessionssorgen

Laut einem Händler halten sich Investoren aktuell auch zurück, weil in den USA die Verhandlungen über ein milliardenschweres Konjunkturprogramm am Wochenende ins Stocken geraten waren. Sie sollen am heutigen Montag wieder aufgenommen werden. "Die Zweifel, dass die in Aussicht gestellten Massnahmen schnell verpuffen, dürften bestehen bleiben", so der Händler. Zinssenkungen und Liquiditätsspritzen der Notenbanken schienen bislang nicht den gewünschten Erfolg zu erzielen. Erst wenn sich abzeichne, dass der Höhepunkt in der Viruskrise erreicht ist, dürften sich die Gemüter wieder beruhigen.

Der SMI verliert gegen 11.10 Uhr 3,42 Prozent auf 8'328,54 Punkte. Der SLI, in dem die 30 wichtigsten Aktien enthalten sind, fällt um 3,71 Prozent auf 1'199,77 Punkte und der breite SPI gibt um 3,50 Prozent nach auf 10'160,79 Punkte. Von den 30 SLI-Werten sind alle im Minus.

Zu den grössten Verlieren zählen vor allem einige Zykliker. So sacken die Aktien vom Banken-Softwarespezialisten Temenos um 6,1 Prozent ab auf 96,86 Franken. Kurz zuvor hatten sie bei 94,38 Franken den tiefsten Stand seit Sommer 2017 gesehen. Händler befürchten, dass auch Temenos stark unter den Folgen der durch die Bekämpfung des Coronavirus gebremsten Wirtschaftsentwicklung leiden wird.

Noch deutlicher fallen Clariant, die 8,3 Prozent nachgeben. Aber auch Adecco, Sika und LafargeHolcim geben mit Kurseinbussen zwischen 5,4 und 6,4 Prozent deutlich stärker nach als der Gesamtmarkt. Mittlerweile halten die meisten Marktbeobachter eine Rezession für unausweichlich. Darunter dürften in erster Linie jene Unternehmen leiden, die stärker von der wirtschaftlichen Entwicklung abhängig sind.

Im Fall von ABB (-4,4%) sorgt ein Analystenkommentar für eine schwächere Entwicklung. Wegen der Coronavirus-Krise müsse sich die Investitionsgüter-Industrie im ersten Halbjahr 2020 auf eine Rezession einstellen, heisst es in einer Branchenstudie der Deutschen Bank.

Dagegen erweisen sich im Fall von Swiss Re (-2,8%) und Zurich (-3,2%) Analystenkommentare als tendenzielle Stütze. Hier hatten verschiedene Analysten zuletzt geschrieben, die hohen Dividendenrenditen dürften sich langsam aber sicher als Kursstütze erweisen.

Eine leichte Abstützung nach unten stellen auch die beiden Pharmaschwergewichte Novartis (-2,4%) und Roche (-3,0%) dar, die nicht ganz so stark wie der Markt fallen. Gerade Roche hatte zuletzt von sich reden gemacht mit seinen Bemühungen, Heilungsmittel im Kampf gegen das Virus zu finden. Ausserdem sind die Bestellungen für das Diagnosegerät Cobas 6800/8800 sprunghaft angestiegen, mit dem bis zu 4'000 Coronavirus-Tests am Tag ausgewertet werden können.

Im breiten Markt fallen vor allem die Aktien von Bobst (-6,5%) und Autoneum (-6,3%) mit überdurchschnittlichen Abgaben auf. Bobst hatte bereits am Freitag angekündigt, die Produktion an mehreren Standorten auf ein Minimum zu reduzieren. Für den zuständigen Vontobel-Analysten kommt diese Nachricht nicht überraschend. Er hebt derweil die Erholung der Produktionsstandorte in China positiv hervor.

Autoneum wiederum meldete sich am Montagmorgen mit einer Gewinnwarnung. Die Winterthurer Industriegruppe leidet unter den Folgen des Coronavirus und das Management glaubt nicht mehr daran, dass die für 2020 gesetzten Ziele zu erreichen sind.

hr/ys

(AWP)