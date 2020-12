Aktien Schweiz: SMI gibt Gewinne ab - Anschlusskäufe versiegen

Die Schweizer Börse gibt am Montag nach einem freundlichen Start im Verlauf die Gewinne ab. Die Anschlusskäufe seien versiegt, sagt ein Händler. Trotz der Hoffnung, dass mit dem Start der Impfkampagnen bald wieder etwas mehr Normalität zurückkehren könnte, verhielten sich die Anleger zurückhaltend. Gedämpft werde die Euphorie von den steigenden Infektionszahlen mit dem Corona-Virus und den Befürchtungen, dass es vermehrt zu harten Lockdowns kommen könnte. Zudem stehe in den USA ein neues Hilfspaket zur Stützung der Corona-geschädigten Wirtschaft noch immer aus. Dafür gehen die Brexit-Gespräche zwischen der EU und Grossbritannien über ein Freihandelsabkommen nun doch weiter, was am Markt positiv aufgenommen wird.