Aktien Schweiz: SMI gibt Gewinne im Vormittagsverlauf ab

Die Investoren verschrecke, dass die Regierung in Rom keine Anstalten mache, auf die EU zuzugehen. Das Szenario eines harten Brexits, also eines EU-Austritts von Grossbritannien ohne Vertrag, sei ausserdem "das Damoklesschwert, das über den Märkten schwebt", hiess es. Einige positive Impulse gab es immerhin an der US-China-Front. Denn aktuell zeichnet sich im Handelsstreit zwischen den beiden Ländern keine Verschärfung ab. Von Schweizer Firmen sowie konjunkturseitig gibt es aktuell derweil nur wenige Impulse zu vermelden.

Der Swiss Market Index (SMI) gibt gegen 10.50 Uhr um 0,11 Prozent auf 8'898,03 Punkte nach. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) verliert 0,23 Prozent auf 1'380,34 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,08 Prozent auf 10'423,86 Stellen. Unter den Blue Chips stehen derzeit elf Gewinner 19 Verlierern gegenüber.

Deutlich im Minus stehen beispielsweise die Luxusgütertitel Swatch (-3,9%) und Richemont (-1,3%). Für Swatch hatte Mainfirst das Rating laut Händlerkreisen von "Outperform" auf "Neutral" reduziert. Von Merrill Lynch gab es für beide Titel zudem Kurszielsenkungen und für Swatch eine Bestätigung des Ratings "Underperform".

Ausserdem stehen morgen die neusten Zahlen zu den Uhrenexporten auf der Agenda. Händler erwarten hier aufgrund des Handelsstreits zwischen den USA und China eher enttäuschende Werte. "Die Politik von US-Präsident Donald Trump fordert ihren Tribut", sagte ein Händler dazu.

Mit Ausnahme von Julius Bär (+0,7%) - die Bank gewährt morgen einen Einblick in ihre Bücher - verlieren auch die meisten Finanz- und Versicherungstitel, wie beispielsweise Zurich, Credit Suisse, Swiss Re oder UBS zwischen 0,9 und 0,2 Prozent.

Mit den grössten Gewinnen stechen im Gegensatz dazu die Titel von AMS (+1,3%) hervor. Die Papiere können damit "immerhin einen kleinen Teil ihrer Verluste der Vorwoche wettmachen", sagte ein Händler.

Unter den Gewinnern fallen auch die die Valoren von ABB (+0,6%) auf. Die Spekulationen über einen Verkauf der Stromnetzsparte reissen nicht ab. Nachdem in der Vorwoche die Nachrichtenagentur Reuters darüber berichtet hatte, folgte nun die "Financial Times". Gegenüber der Nachrichtenagentur AWP wollte ABB die Gerüchte aber nicht kommentieren.

Bei den defensiven Schwergewichten liegt das Augenmerk primär auf Novartis, die 0,3 Prozent anziehen. Die Aktien erhalten Unterstützung von positiven Produktnews und einer Ratingerhöhung durch die Bank Goldman Sachs. So hat das Mittel Promacta in der Behandlung einer gewissen Form von Blutarmut in den USA den Status einer Erstlinientherapie erhalten, und für ein Brustkrebsmedikament zeichnet sich in Europa eine Zulassungserweiterung ab.

Weiter wurde am Montag bekannt, dass Novartis und der Spezialchemiehersteller Clariant (-0,7%) zwei benachbarte Industrieparks in Schweizerhalle und Muttenz an das deutsche Unternehmen Getec abtreten.

Die Index-Schwergewichte Roche und Nestlé liegen aktuell mit je 0,1 Prozent nur ganz leicht im Minus.

Am breiten Markt greifen die Investoren zum Beispiel nach den Aktien der Versandapotheke zur Rose (+3,0%), die heute Details zur geplanten Kapitalerhöhung publiziert hat.

Auf den Verkaufszetteln stehen dafür Burckhardt Compression (-5,4%). Die UBS nahm die Bewertung für die Titel mit "Sell" wieder auf. U-Blox (-6,9%) wurden derweil von der Credit Suisse von der Top Picks-Liste gestrichen.

kw/rw

(AWP)