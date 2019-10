Aktien Schweiz: SMI gibt leicht nach - Positive Zahlen mit beschränktem Effekt

Händler erklären sich die aktuellen Verluste daher primär mit Gewinnmitnahmen. "Wir waren am oberen Ende der aktuellen Handelsspanne, daher wird nun offenbar wieder verkauft", so ein Händler. Die Hoffnungen in Sachen Brexit und Handelsstreit, die am Vortag noch zu moderaten Avancen geführt hatten, seien zu vage, lautet der Tenor.

Der Swiss Market Index (SMI) steht gegen 11.00 Uhr um 0,35 Prozent tiefer bei 9'956,14 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) büsst 0,22 Prozent auf 1'530,93 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,33 Prozent auf 12'042,68 Stellen ein. 18 der 30 wichtigsten Aktien erleiden Verluste.

Eine grosse Belastung für den Gesamtmarkt sind die Schwergewichte Roche (-0,9%), Novartis und Nestlé (je -0,6%), welche den Markt schon am Vortag belastet hatten. Bei Novartis verpufften dabei Gewinne nach der positiven Zahlenvorlage rasch. Der Basler Pharmakonzern ist im dritten Quartal stärker gewachsen als erwartet und hat die Prognosen für das Gesamtjahr erhöht.

Die stärksten Verluste erleiden aber AMS (-5,0%) und Temenos (-3,2%). AMS hatte am Morgen ebenfalls Zahlen vorgelegt - und dabei die Erwartungen deutlich übertroffen. Die Aktienkursentwicklung spiegelt laut Händlern denn auch eher die Erwägungen der Investoren zum geplanten Kauf des deutschen Lichtkonzerns Osram wider. Bei Temenos dauert die Baisse nun schon mehrere Tage an; die Papiere kamen seit der Zahlenenttäuschung von letzter Woche nicht mehr vom Fleck.

Relativ stark geben ausserdem noch LafargeHolcim (-1,0%) und Clariant (-0,9%) nach.

Auf der anderen Seite legen Kühne+Nagel (+3,4%) mit Abstand am stärksten zu. Das Transportunternehmen vermochte die Erwartungen im dritten Quartal beim EBIT und beim Reingewinn zu übertreffen. In einem schwieriger werdenden Umfeld schlage sich Kühne gut, lautet das Urteil der Analysten.

Mit Logitech (+1,6%) und UBS (+1,4%) sind dahinter zwei weitere Unternehmen, welche Ergebnisse präsentiert haben, die grössten Gewinner. Bei Logitech steht einer leichten Enttäuschung bei der Umsatzentwicklung eine positive Überraschung bei der Profitabilität gegenüber.

Bei der UBS hat insbesondere die strategisch wichtige Vermögensverwaltung positiv überrascht. So konnten etwa wieder Neugelder angezogen werden. In einem ersten Kommentar ist von einem positiven Ergebnis "ohne Wenn und Aber" die Rede.

Klar im Plus sind auch die Swisscom-Aktien (+0,6%). Sie dürften davon profitieren, dass Sunrise (+2,5%) die ausserordentliche Generalversammlung zur UPC-Übernahme in letzter Minute abgeblasen hat. Damit ist die grösste Übernahme der Schweizer Telekomgeschichte, welche von vielen Investoren als zu teuer kritisiert wurde, gescheitert. Für die Swisscom bedeutet dies, dass vorderhand kein grösserer Konkurrent entsteht, welche den Platzhirsch bedrängen könnte.

Leichte Gewinne verzeichnen ausserdem unter anderem noch die Aktien des Industriekonzerns ABB (+0,4%), der am Mittwoch Zahlen vorlegen wird, sowie Adecco (+0,1%) nach hoffnungsvollen Zahlen des Konkurrenten Randstad.

Am breiten Markt fallen Idorsia (-2,4%) nach Zahlen negativ auf. Aufwärts geht es - trotz einer Gewinnwarnung - mit Lalique (+6,7%), dies allerdings bei einem nicht aussagekräftigen Volumen.

