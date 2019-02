Aktien Schweiz: SMI gibt nach - Anleger bleiben auf der Hut

Am Schweizer Aktienmarkt haben sich am Freitag die Kurse in engen Spannen bewegt. Bis am späten Vormittag setzt sich allerdings ein zunehmend schwächerer Trend durch. Wegen der vielen Unsicherheitsfaktoren würden sich die Anleger vor dem Wochenende keinen unnötigen Risiken aussetzen, sagen Händler. "Die Investoren sind ein wenig nervös. Sie fürchten, dass der Handelsstreit der USA mit China und der Brexit die schwächelnde Wirtschaft weiter bremsen."