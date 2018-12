Aktien Schweiz: SMI gibt nach - Stimmung bleibt eingetrübt

Der SMI knüpft damit an seiner leichtere Tendenz der Vorwoche an. Laut Marktteilnehmern nehmen die Chancen auf einen starken Lauf in Richtung Jahresende weiter ab. Dies liege nicht zuletzt daran, dass die Unsicherheitsfaktoren der letzten Wochen weiterhin Bestand hätten. Neben den Sorgen um die Handelsbeziehungen zwischen den USA und China und den möglichen Auswirkung auf die Weltwirtschaft gehören auch der Brexit und die italienischen Staatsausgaben zu den beherrschenden Themen.

Der Swiss Market Index (SMI) verliert gegen 11.15 Uhr 0,45 Prozent auf 8'674,73 Punkte. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI) fällt um 0,60 Prozent auf 1'331,59 Punkte. Der breite Swiss Performance Index (SPI) taucht um 0,52 Prozent auf 10'122,58 Punkte. Von den 30 Blue Chips im SLI gewinnen aktuell gerade einmal fünf hinzu. Der Rest gibt nach.

Auf Nachrichtenseite steht der Industriekonzern ABB im Rampenlicht. Nach den Spekulationen in der vergangenen Woche, wurde an diesem Morgen bestätigt, dass ABB sich mit dem japanischen Hitachi-Konzern über den Verkauf der Stromnetzsparte geeinigt hat. In einem ersten Schritt übernehmen die Japaner etwas mehr als 80 Prozent der Sparte. ABB will sich in der Folge neu aufstellen. Die Reaktion der Analysten fällt eher verhalten aus. Das gilt auch für die Aktien: Mittlerweile stehen sie zwar wieder mit 0,9 Prozent im Plus, zuvor waren sie aber auch schon ins Minus gedreht.

Ohne Nachrichten fester präsentieren sich auch die beiden defensiven Titel Swisscom und Swiss Re (beide +0,3%). Die Papiere des Telekomkonzerns hatten schon am Freitag als einziger Blue Chip im Plus geschlossen.

Derweil sind es die Aktien des Halbleiterkonzerns AMS, die mit einem Kursgewinn von 2,1 Prozent an diesem Morgen Spitzenreiter sind. Am Freitag waren sie als grösster Verlierer aus dem Handel gegangen.

Die Verliererliste führen an diesem Vormittag allerdings die Aktien von Vifor Pharma (-3,7%) an. Bei den Valoren des Pharmaunternehmens scheiden sich derzeit die Geister. So hat sich die UBS zu den Titeln in einer aktuellen Studie sehr vorsichtig geäussert. Der zuständige Analyst hält die Konsenserwartungen für das Schlüsselprodukt Veltassa nach wie vor für zu hoch. Dem stehen die Experten von Baader Helvea gegenüber. Sie haben die Aktien von Vifor zu einem ihrer "Top Stock Ideas" ernannt.

Neben Vifor fallen im breiten Markt noch zahlreiche Vertreter aus der Gesundheitsbranche mit hohen Kursverlusten auf. Neben Santhera werden noch Kuros, Addex und Molecular Partners um 7,8 bis 3,5 Prozent nach unten durchgereicht.

Neben der Gesundheitsbranche haben auch die Uhrenhersteller erneut einen schweren Stand. Swatch-Aktien fallen um 3,2 Prozent und Richemont um 1,0 Prozent. Am Markt wird eine Studie von Morgan Stanley herumgereicht, die für die beiden Unternehmen alles andere als schmeichelhaft ausfällt. Das Online-Zeitalter, in dem die Kunden direkt angesprochen werden müssten, stelle die beiden Konzerne vor grössere Probleme als erwartet, heisst es darin etwa. Zudem drohe beiden Firmen immer stärkere Konkurrenz durch Smartwatches.

Dass die Verluste nicht noch grösser ausfallen, verdankt der Markt den beiden Schwergewichten Roche (-0,4%) und Nestlé (-0,2%), die unterdurchschnittlich nachgeben.

Neben den Gesundheitswerten fallen im breiten Markt noch die Aktien von Autoneum auf, die sich mit einem Kursplus von 5,1 Prozent etwas von ihrem Kurseinbruch am Freitag erholen.

hr/kw

(AWP)