Aktien Schweiz: SMI grenzt Verluste deutlich ein - Alcon zieht

Die Schweizer Börse hat am Mittwoch nach einem neuerlich schwachen Start die Verluste bis zum Nachmittag zu einem Grossteil aufgeholt. Händler erklären sich die Erholung mit der Mitteilung, dass US-Präsident Donald Trump am späten Abend hiesiger Zeit eine Pressekonferenz zum Thema Coronavirus abhalten wird. Dies habe zu Deckungskäufen geführt, sagt ein Händler. "Die Marktteilnehmer gehen wohl davon aus, dass die US-Regierung ein Programm zur Stützung der US-Wirtschaft in Aussicht stellen werde oder die Notenbank Fed zu einer Lockerung der Geldpolitik drängen könnte."